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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 حزيران 2021

8
JUNE
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

رصدت مراكز إعلامية أوروبية غلبة التصريحات الممهّدة للعودة الى الاتفاق النوويّ في واشنطن ومنها التحذير من خطورة امتلاك ايران لسلاح نووي وتشير الى تزامن التمهيد مع ترتيب البيت «الإسرائيلي» الذي يبدو أنه كان شرطاً لاطمئنان واشنطن لتوقيع من دون عواقب ومخاطر.

 

خفايا

قال مرجع سياسي إن مَن ينظر للأزمات المتفاقمة في لبنان وخطها البياني صعوداً وهبوطاً يكتشف أن العامل السياسيّ اكبر من الأزمات نفسها، بدليل أنها قبل أن تبلغ الانفجار تجد طريق الحلحلة. وهو ما كان ممكناً قبل حرب الأعصاب التي تروّض اللبنانيين للقبول بما يُعرَض عليهم.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

إنصبت الأنظار في الايام الماضية على ارشيف المحكمة الخاصة بلبنان ولجنة التحقيق الدولية، التي تُبذل مساعٍ لإعادتها الى لبنان بحجة انعقاد الاختصاص للمجلس العدلي في حال انتهاء عمل المحكمة.

 

إعتبر مرجع مصرفي ان الاجراء الاخير للمجلس المركزي لمصرف لبنان يهدف الى تمكين المصرف من التصرف بقيمة مليار دولار من الاحتياطي الالزامي، لتخصيصها لدعم المحروقات وأدوية الأمراض المزمنة.

 

تبين وجود خلل مقصود في القيود المحاسبية في مديرية الشؤون المالية في مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يمكن بنتيجته الدخول الى القيد الافتتاحي المدور من السنة السابقة والقيام بالتعديلات التي تريدها المؤسسة، مما يهدر الثقة بكافة الارصدة المحاسبية.

 

 

الجمهورية : اسرار

إجتماعات بين "الإشتراكي" و"التيار"

بموازاة الإجتماع الذي عُقد أخيراً في الجبل بين قياديين من القوات والحزب التقدمي الإشتراكي رُصدت إجتماعات بين مسؤولين في الإشتراكي والتيار الوطني.

 

حزب يحترم قرار دولي حسّاس

أكد نائب عن حزب بارز لسفير غربي إحترام حزبه لقرار دولي حسّاس.

 

اتجاه للطلب من "الصحة" رفع الدعم

تتجه بعض شركات إستيراد مادة حيوية جداً للطلب من وزارة الصحة رفع الدعم عنها لتوزيعها في الصيدليات.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
تولي قيادات في المحور إهتماماً لما بعد حرب غزة - إسرائيل، سواء لجهة العمليات الأمنية أو استئناف العمليات العسكرية.


غمز
تعاني مؤسسات عامة من انهيارات خطيرة، تبدو معها عاجزة عن تأمين متطلبات المستفيدين منها، مع تصاعد الأزمة المالية والدوائية، فضلاً عن الأسعار.


لغز
يقول مطلعون أن انهيار الكهرباء، والعتمة الشاملة، يطرح بصورة عملية فيدرالية الكهرباء!

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