الديار : المبادرات كلها قد وصلت إلى طريق مسدود

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بعض ما جاء في مقال فادي عيد في الديار : حكومياً : تلفت مصادر دبلوماسية، إلى أن ‏المبادرات كلها قد وصلت إلى طريق مسدود ولو أن الفرص ما زالت تطرح في الإعلام من أجل تأجيل نعي كل مبادرات‏ تأليف الحكومة. وتقول : "ان الأداء السياسي من قبل القوى الأساسية المعنية بعملية التأليف، والذي يرتدي طابع رفع السقوف أمام كل مبادرة وبصرف النظر عن الجهة التي تقف وراءها، يظهر وبشكل واضح أن الطريق إلى تشكيل الحكومة ما زال مقطوعاً، وذلك بانتظار حسم ملفات إقليمية وذلك على الرغم من كل الاجتهادات السياسية وحتى الدستورية التي تزدحم بها الشاشات يومياً منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة".