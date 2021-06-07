صحناوي وطرابلسي وترزيان زاروا وزني للاطلاع على مسار التعويضات لمتضرري انفجار المرفأ

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التقى نواب تكتل لبنان القوي في بيروت نقولا صحناوي، ادغار طرابلسي وهاكوب ترزيان وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني في مكتبه في الوزارة للاطلاع على مسار التعويضات للمتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.

الوزير وزني شرح للوفد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد حرر ١٠٠ مليار ليرة لبنانية من مؤونته الخاصة في موازنة ٢٠٢٠، واضاف اليها مؤخراً ٥٠ مليار ليرة من موازنة ٢٠٢١ ويتم توزيع المستحقات للمتضررين.

وأشار وزني الى ان الرئيس عون طلب منه تحرير ٥٠ مليار ليرة اضافية ايضاً واعطى تعليماته لتحريرها.

وأصر الوفد خلال الاجتماع على تسهيل وتسريع التنفيذ كون الاهالي واصحاب المؤسسات التجارية بحاجة ماسة للتعويضات. وزير المالية ابدى بدوره تجاوبه واستعداده لتسهيل صرف المبالغ المستحقة.

كذلك طلب الوفد تدخل الوزير مع الجهات كافة لصرف الاموال المجمدة لدى بلدية بيروت وقدرها ٥٠ مليار متمنياً تخطي الروتين الاداري لعدم التأخير معلنا انه سيلتقي وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي للاستفسار عن التأخير الحاصل.