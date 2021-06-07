الدولار طاير ... و لا احد يحرك ساكناً!

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 13500 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد مقابل 13550 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد.

دولار السوق لا يهدأ يرتفع بمعدل ٥٠ ليرة كل ساعتين.

لا احد يبدو معنيا و لا أحد يحرك ساكنا.



السلطات المالية عودتنا على اجوبتها الجامدة الأقرب إلى الفراغ.

و الناس لا يعلقون؟ هل جميعهم يمتلك دولارات و لا يهمه الموضوع؟ طبعا لا و لكن...



كثر يقبضون بالدولار

و كثر هناك من يرسل لهم دولار



و كثر و ربما أكثر هم من يقبضون ليرات و يختنقون من سعر الصرف...

لكن الحصيلة لا شيء



الدولار يواصل ارتفاعه...

و طباعة العملة مستمرة بكميات مهولة كما قرأنا اليوم...