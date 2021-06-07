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فيصل كرامي من بعبدا: المخرج الوحيد لكل المشاكل يبدأ بتشكيل حكومة

7
JUNE
2021
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي وعرض معه للتطورات العامة في البلاد بالإضافة الى الاوضاع في الشمال.


وبعد اللقاء، صرح النائب كرامي للصحافيين فقال:
"الكلام في السياسة يبقى ملك رئيس الجمهورية وطبعا المجالس بالامانات. ولكني نقلت، من جهتي، لفخامة الرئيس شكوى وصرخة الناس من الوضع الاقتصادي المتردي، ومن تداعياته على الأمور الاجتماعية وعلى المواطنين واستمعت منه لمعاناته في موضوع تشكيل الحكومة".


أضاف:"طبعا نحن نشاهد كيف تتهاوى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمعيشية الواحدة تلو الأخرى، لذلك شددنا على ان المخرج الوحيد لكل هذه المشاكل يبدأ بتشكيل حكومة ونحن ندعو الى ان يجلس المعنيون مع بعضهم البعض حتى يخرجوا بحكومة ترضي الناس والشعب. نحن امام مبادرة يقودها الان الرئيس بري نتمنى له التوفيق لتكون بادرة خير ننطلق من خلالها الى انقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة في لبنان".


وتابع: "كذلك وضعت فخامة الرئيس في صورة القرار الأخير الذي اتخذته اللجنة في موضوع التصدير لمجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية وذلك بحصر كل التصدير من مرفأ بيروت، وهذه سابقة خطيرة وفيها ظلم لمرفأ طرابلس وللمعابر الحدودية والمطلوب الان وضع سكانر في هذه المرافئ والمرافق والمعابر وليس القضاء عليها. ونحن كنواب عن مدينة طرابلس نقلنا الشكوى الى فخامة الرئيس وقد وعدنا بالمعالجة".

سئل: هل طرحتم مع فخامة الرئيس أي بديل للوضع الحكومي الحالي؟
أجاب: هناك رئيس حكومة مكلف وان شاء الله خيرا.

سئل عن صحة ما يتم التداول فيه عن تدخل خارجي في منطقة طرابلس، فأجاب: لا يوجد تدخل خارجي.

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