مكتب كنعان يوضح: اي صيغة متداولة للكابيتال كونترول ليست نهائية ولا كاملة

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان البيان التالي:

بعيد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة التي جرى في خلالها اقرار قانون الكابيتال كونترول، بدأ التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بما سمّي "الصيغ النهائية او الكاملة للقانون".

يهمّ المكتب الإعلامي للنائب كنعان أن يوضح أن اي صيغة تنشر ويتم تداولها ليست كاملة ولا نهائية ، بانتظار طباعة التعديلات التي اقرت اليوم، والتي سيتم احالتها الى رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين. فاقتضى التوضيح والتنبيه.