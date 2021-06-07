زوّر شهادة الثانوية ليتسجّل في الجامعة!

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أصدرت محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القاضي الرئيس سامي صدقي والمستشارين القاضيين لما أيوب وربيع معلوف، حكما غيابيا قضى بتجريم المتهم محمد نهاد العباس (سوري الجنسية) وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه مدة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية، ومصادرة أمواله وأملاكه ومنعه من التصرف بها، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه ونشر هذا الحكم وفقا للأصول، كما ألزم الحكم المتهم أن يدفع للجهة المدعية مبلغا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تعويضا للعطل والضرر.

وفي وقائع الحكم، تبين أن المتهم تقدم بطلب تسجيل لدى جامعة القلمون الخاصة في سوريا وأبرز إفادة نجاح باسمه في امتحانات شهادة الثانوية العامة - فرع علوم الحياة لدورة 2013 العادية مؤرخة 29/3/2013 وصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية برقم 1478.

وبنتيجة المراسلات الحاصلة للتثبت من صحة هذه الإفادة، تبين في ضوء إفادة رئيس دائرة الإمتحانات الرسمية في وزارة التربية اللبنانية، بعد التدقيق في السجلات، أن الشهادة المشار اليها غير صحيحة وغير مطابقة للقيود الرسمية وبالتالي فهي مزورة.

وتبين أن المتهم لم يحضر جلسات التحقيق، فتم إصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه، كما لم يحضر جلسة المحاكمة على الرغم من إبلاغه موعدها أصولا وقرار المهل، فتقرر محاكمته غيابيا سندا للمواد 460/459 و454 من قانون العقوبات.



