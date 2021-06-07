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أبيض يحذّر من توقّف الخدمات الطبية

7
JUNE
2021
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اعتبر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أن “جهود ماراثون لقاح فايزر بالأمس في مناطق منخفضة التسجيل، جديرة بالثناء على الرغم من الآمال التي عقدت في أن يأتي المزيد من الناس”.
 
وأضاف، عبر “تويتر”، “الواضح أن التردد في أخذ اللقاح هو عقبة كبيرة. من حسن الحظ أن أعداد كورونا آخذة في الانخفاض في وقت يتزايد فيه الشح في الأدوية والمستلزمات الطبية”.
 
وأكد أبيض أن “الاطباء والممرضون واجهوا مخاطر جسيمة أثناء معركتهم في الخطوط الأمامية ضد كورونا. الآن، يجدون أنفسهم يكافحون أمراضًا أخرى شبه خالي الوفاض بسبب النقص الحاصل. هذا غير مقبول. سيكون هذا الأسبوع حاسماً”.
 
وأضاف، “من دون حل لهذه المشكلة، قد تتوقف العديد من الخدمات الطبية. يجب أن نأخذ حذرنا. تشهد بلدان أخرى لديها معدلات لقاح أفضل منا، مثل بريطانيا، زيادة كبيرة في اعداد كورونا بسبب السلالات الجديدة. ما لم تتحسن معدلات اللقاح هنا، فإن ما يشاهد من تراخٍ واستهتار على نطاق واسع، سيسهل عودة الفيروس. في الأوقات العصيبة، لا تأتي المصائب فرادى”.
 
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