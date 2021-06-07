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عناوين الصحف ليوم الأثنين 7 حزيران 2021

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الأخبار : قناة «تهريب» مليارات النافذين

«الحاكم» ينشر العتَمة: الدولارات للمازوت لا لكهرباء لبنان! | رياض سلامة في خدمة المولّدات

القضاء الفرنسي يفتح ملف سلامة!

 

 

 


الديار : «الكابيتال كونترول» يُبتّ اليوم.. وثغرات فيه تؤدّي الى خسائر بمليارات الدولارات
تعميم مصرف لبنان يصدر خلال ساعات... وتوقّعات بإلتزام المصارف تنفيذ دقائقه
التجّار يُسعّرون البضائع على سعر صرف 14500 ليرة... وإلغاء الدعم أصبح حتمياً

 

 

 



نداء الوطن : باريس تمنح مبادرة برّي "فرصة أخيرة"... وإلا "حكومة انتخابات"!
الراعي يستشعر "نيّة لإسقاط لبنان": لن نسمح بتغيير النظام

 

 

 


البناء : اعتقالات شرطة الاحتلال في الشيخ جراح تحرّك واشنطن منعاً لتصعيد يفجِّر المنطقة / سباق الكهرباء والعتمة… واستقراء سلوك مصرف لبنان… مؤشران على الموقف الدوليّ / التهدئة شرط برّي لاستئناف مبادرته… وحردان لحكومة سريعاً… وجنبلاط وإبراهيم إلى موسكو /

 

 

 


اللواء : الفئة الحاكمة تنظم الإنهيار وتنأى عنه.. وتصريحات عونية تحيي خطوط التماس!
محاولات للالتفاف على دفع الودائع بالدولار والانترنت يلحق بالكهرباء.. وبكركي تستنجد بباريس لتنظيم الانتخابات

 

 

 


النهار : نظام الخدمات ينهار: زمن العتمة والشلل!

 

 

 


الجمهورية : محاولة جديدة لإختراق هذا الأسبوع

المولدات تبدأ التقنين

 

 

 

 

the daily star : Amid de-escalation, Berri extends Cabinet deadline

 

 

 


l'orient le jour : Ce que l’on sait sur l’enquête en France visant Riad Salamé

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