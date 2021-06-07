أسرار الصحف ليوم الأثنين 7 حزيران 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر إعلامي أميركي إن اتصالات حثيثة تمّت بين واشنطن وتل أبيب لخفض التوتر في القدس سواء بالإفراج الفوري عن المعتقلين او بالضغط لإلغاء مسيرة الأعلام المقررة بعد يومين. ويقول إن الأميركيين يخشون أن تكون هناك خطة تصعيد جديدة يريدها بنيامين نتنياهو لتوريط الأميركيين في حرب إقليميّة.

خفايا

ينتظر مرجع سياسي كيفية تصرّف حاكم مصرف لبنان مع اعتماد الفيول لكهرباء لبنان ليقرأ الموقف الدولي الذي تمثل عملية تسهيل الاعتمادات المصرفيّة شيفرتها السريّة. ويقول إذا أبلغ سلامة المعنيين أن الأموال جاهزة سيجدون الإطار القانوني وما لم يفتح الاعتماد فهذا يعني أن الانهيار قرار بحكومة وبدونها.

نداء الوطن : خفايا

اعتبر مرجع مسؤول في البنك الدولي ان انعدام الرؤية وغياب الفلسفة الاقتصادية لدى وزارة المالية يفاقمان الأزمات الاقتصادية وأن الحل يجب ان يبدأ بإعادة هيكلة الوزارة وتنظيمها وضبطها.

أحد المراجع القضائية قام بتسليم وزيرة سابقة قرصاً مدمجاً يحتوي التسجيلات المتعلقة بفضيحة البواخر والتي تم ضبطها لدى احد المدعى عليهم.



اللواء : أسرار

يعتبر خبير مالي أن الغضب الشعبي وما رافقه من تحرك في الشارع أجهض مضمون قرار مجلس الشورى ومحاولة إستدراج «دولار المنازل» إلى الأسواق لمواجهة الشح الحاصل في العملة الخضراء !

الجمهورية : اسرار

تخوّف جدّي من الجمود؟

أجمعت برامج ديبلوماسية على نفي كل الروايات التي تحدثت عن موفدين أوروبيين الى لبنان ودعت الى التخوّف الجدّي من هذا الجمود.

تأجيل الإنتخابات البلدية؟

يراهن عدد من السياسيين على تأجيل الإنتخابات البلدية وأن يكون هذا التأجيل منطلقاً لتأجيل إستحقاقات نيابية أخرى.

الشغور الرئاسي...

يخشى سياسيون أن يتكرر سيناريو ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان مع فارق على ألّا يطول أمد الشغور الرئاسي.