"التيار" يدعم مبادرة بري الحكومية

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بعض ما جاء في مقال ماجدة عازار في نداء الوطن : فيما السؤال ما هي الخيارات البديلة المطروحة في حال فشل مبادرة الرئيس بري، بعدما تردّد ان من بينها عقد مؤتمر حوار او اللجوء الى الاستقالة من مجلس النواب فتجيب مصادر "نداء الوطن" انه من المبكر الخوض بالعمق في الخيارات البديلة طالما ان رئيس مجلس النواب لم ينعِ مبادرته، بل هو يلقى دعماً من كتل نيابية عدّة بما فيها "التيار الوطني الحر"، علماً ان البعض يرى ان هذه الخيارات ما زالت مجرّد افكار يجري التداول بها في الاعلام والاوساط السياسية، لكن اي من هذه الطروحات لا تلقى تأييداً جامعاً، وبالتالي لا يمكن اعتبارها صالحة للاعتماد بل هي للنقاش غير الحاسم.