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نداء الوطن : حكومياً : "منعطفات مفصلية" أمام مبادرة بري

7
JUNE
2021
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن : في مستجدات المشاورات الجارية لإنعاش مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية، إنّ أوساطاً مواكبة لهذه المشاورات أكدت عدم إحداث "أي خرق إيجابي يُعتد به خلال الساعات الاخيرة، بل على العكس من ذلك ما زالت المؤشرات تغلّب الكفة التشاؤمية حيال إمكانية إيجاد حل توافقي يتيح تعبيد الطريق أمام ولادة تشكيلة الـ24 وزيراً التي تنصّ عليها مبادرة بري ...

 

وترجح المصادر أنّ يشهد الأسبوع الحالي "منعطفات مفصلية" أمام مبادرة بري، بدءاً من إطلالة الأمين العام لـ"ح-زب الله" السيد حس-ن ن-صرالله غداً التي ستحدد مسار الأمور في أكثر من اتجاه، سواء لناحية "الحلفاء أو الخصوم"، مروراً بما ستفضي إليه الجهود التي يبذلها رئيس المجلس النيابي بالتعاون مع البطريرك الماروني، "للدفع قدماً على الطريق نحو حلّ إشكالية تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين في التشكيلة المقترحة"، ووصولاً إلى اتضاح السبل الآيلة إلى بلورة "تشكيلة مستحدثة" وتبيان ما ستفضي إليه الجهود المبذولة لحثّ الرئيس المكلف على زيارة قصر بعبدا، وتقديم مسودة تشكيلته الجديدة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ...

نداء الوطن
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