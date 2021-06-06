رابطة موظفي الإدارة العامة دعت إلى الإضراب

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أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:



"عطفا على بياناتنا السابقة، وفي إطار التحرك الذي بدأه موظفو الإدارات والمؤسسات العامة، والذي أثبتوا فيه نجاحهم من خلال الإضراب الشامل الذي عبروا فيه عن وجعهم وغضبهم من أوضاعهم الإقتصادية المزرية ووصولهم الى الحد الأقصى من القهر والعجز، من دون ان يرف جفن لأي من المسؤولين.



وإذ تؤكد الهيئة الادارية للرابطة انها لن تتوقف عن المطالبة بكامل حقوق الموظفين لغاية الحصول عليها، فإنها تدعو الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري الى ما يلي:



- مغادرة مركز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق فيها 7 و8 و9 حزيران.

- الإضراب وعدم الحضور الى العمل يومي الخميس والجمعة الواقع فيهما 10 و11 حزيران 2021.



وتبقي الهيئة الإدارية إجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات في هذا الصدد، لكي يبنى على الشيء مقتضاه."