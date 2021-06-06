حمدان: مهرجين محللين سياسيين يهللون للنعم التي ستحل على المواطنين اللبنانيين‎

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

مهرجين، محللين، اقتصاديين، سياسيين، فناصين ..

يبخّرون للمجرم رياض سلامة ..

ويهللون للنعم التي ستحل على المواطنين اللبنانيين بالدفع من حقهم المسلوب حفنة من الدولارات ..

سؤال وحيد ليس إلى هؤلاء المهرجين ..

ولكن إلى من يدفع لهم اليوم ..

لماذا لم تقم بهذه الخطوات تجاه المودعين قبل ذلك ؟؟؟ ولماذا اليوم ؟؟؟ ..

وأين طارت أموال المودعين، وأنت مؤتمن عليها يا #رياض_سلامة ..

وندعو إلى التحقيق الجنائي الآن من القضاء اللبناني، اذا كان لا يزال حياً يُرزق ..