الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة

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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة من البيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر، جاء فيها:



"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 7، 8 و10 / 6 / 2021، بإجراء تمارين جوية نهارية وليلية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها إلقاء قنابل وصواريخ من الطائرة Super Tucano."



"بتاريخ 7 / 6 / 2021 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم وحدة من الجيش ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدتي عرب اللويزة وميس الجبل."



"ستقوم وحدات من الجيش وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اعتبارا من 7 / 6 /2021 ولغاية 11 / 6 /2021 ما بين الساعة 7.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل الناقورة، تتخللها رمايات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه."



"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18 /5 /2021 ولغاية 18 /6 /2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق: رأس مسقا، سقي أبو علي، حامات، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، المنشآت ـ الشمال، كفرفالوس، والشواكير ـ الجنوب، وفي حقل رماية قاعدة رياق الجوية، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية."