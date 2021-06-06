تجديد تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر في سيدة لبنان حريصا

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احتفل صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي بالقداس الالهي في مزار سيدة لبنان حريصا في الذكرى الثامنة لتكريس لبنان الى قلب مريم الطاهر حيث غصت البازيليك بالمؤمنون الذين اتوا من كل انحاء لبنان لتكريس ذواتهم كما وطننا الحبيب لبنان .

استهل الاحتفال الاب فادي تابت رئيس المزار بكلمة ترحيبية بصاحب الغبطة مار بشارة بطرس الراعي والسفير البابوي جوزيف سبيتاري والاساقفة والكهنة والحضور وشدد في كلمته على دور مريم وشفاعتها عند ابنها يسوع فكما كانت ساهرة في عرس قانا وطلبت من يسوع ان يجترح اول اعجوبة ففرح العروسين والمدعوين كذلك دعاها ان تتشفع لوطننا لبنان المعذب والمسمر على خشبة الطائفية والمذهبية . وبعد الانجيل وجه صاحب الغبطة رسالة للتحلي بالتواضع على مثال مريم التي اختارها الرب لتواضعها واعطاها ان تكون امه وام البشرية جمعاء ودعى المسؤولين في البلد للتحلي بالتواضع والترفع عن المصالح الشخصية معددا حالات الفقر التي يعاني منها اللبنانيون ان على الصعيد المالي او الصحي او الطبابي والفقر المستشري بين اللبنانيين بسبب غطرسة المسؤولين وتكبرهم ، وفي نهايه القداس اعاد غبطته تكريس لبنان والشرق الاوسط الى قلب مريم الطاهر ودعاها ان تحمي لبنان وطن الارز وان تحمي ابناءه وتنشلهم من الضيقات التي يعانون منها.