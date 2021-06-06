مناظرة بين مرشحين لمركز نقيب المهندسين في طرابلس والشمال

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نظمت مجموعة “لبنان المواطنية” ومجموعة “استراتيجيا لبنان” المنبثقتان من جمعية الهيئات الأهلية للعمل المدني والجمعية اللبنانية الكندية في الشمال والجمعية اللبنانية للحد من التفكك الأسري، مناظرة بين مهندسين مرشحين إلى مركز النقيب في نقابة مهندسين طرابلس والشمال، وذلك في غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

وشارك في المناظرة المهندسون: أنطوني عازار، جوزيف عون، خليل معوض، روجيه نشار، طوني فغالي، محمد زياد الخوري ومرسال منصور. وتولى إدارة المناظرة الإعلامي رياض طوق.

وتحدث منسق الندوة رئيس الجمعية اللبنانية الكندية زياد كمالي، فرأى بإسم الجهة المنظمة أن “هذا الحدث واجب عليها، كمجتمع مدني ماض في ثورة الحق وكرامة الانسان، لإتاحة فرصة للاستماع الى كل المرشحين المشاركين، وتشكيل الرأي العام، واتخاذ القرارات اللازمة والصائبة، لمصلحة نقابة المهندسين ومدينة طرابلس والشمال ولهذا الوطن المنهك، وذلك مساهمة منها في الاختيار الصحيح”.

وتابع: “ان الجهة المبادرة رأت من واجبها متابعة ما تقوم به النقابات، كونها مكونا أساسيا من مكونات المجتمع المدني، ودعمها، وتأثير أعمالها على الرأي العام، للنهوض ببلدنا ولإنقاذ وطننا، الذي لا بديل لنا عنه والذي يحتاجنا ونحتاجه، اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

وبدأت المناظرة بالنشيد الوطني، وأجرى طوق حوارا تضمن مواقف المرشحين المشاركين وأجوبتهم على أسئلة الحضور، التي جاءت بنتيجتها الخلاصة التي أجمع عليها المرشحون كما يلي:

– أعلن كل من المرشحين المشاركين في المناظرة أنه ليس لديه أي خلفية سياسية وهو مستقل حاليا.

– الجميع مستعد لتطبيق الحكم الرشيد داخل النقابة وللشراكة مع المجتمع المدني.

– أبدى الجميع استعداده لمكافحة الفساد داخل النقابة ومحاسبة الفاسدين.

– التزم الجميع بانتخابات نزيهة وكشف الفساد الانتخابي.

– أجمع المرشحون على القبول بنتيجة الانتخابات في حال فوز أحد منهم.

– كما التزموا بدعم جهود المهندس الفائز والوقوف إلى جانبه في ممارسة مسؤولياته.

وفي الختام، أبدى الجميع استعداده للانسحاب لصالح مرشح واحد منهم. وأبدت المجموعة المنظمة للنقابة كل الثقة بحسن اختيار المهندسين في طرابلس والشمال لنقيبهم.