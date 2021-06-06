رامي نعيم : من يظهرون في الصورة خلفي تعرّضوا بالضرب والاهانة لي بسبب مواقفي السياسية...

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كتب رامي نعيم على حسابه على فيسبوك :

برسم القضاء والمعنيين... سأتقدّم غداً عبر موكّلي بدعوى ضد كل من يظهره التحقيق مخطّطاً مشاركاً مرتكباً مشجعاً على جرم اعادة الخوف والاجرام والقلق الى الجبل بعد مصالحة مشرّفة تُوِجّت بمباركة البطريرك التاريخي مار نصرالله صفير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط... من يظهرون في الصورة خلفي تعرّضوا بالضرب والاهانة لي بسبب مواقفي السياسية... وانني اذ اتقدّم بالشكر من الحزب الاشتراكي على بيانه أعود لأكرر أنني لم اقم بأي خطوة استفزازية تجاه أي كان والكاميرات في المطعم تجزم ذلك كما التحقيق القضائي في الأيام المقبلة. وأطمئن جميع المحبّين أنني بخير وأنني سأبقى عاشقاً للشوف والتعايش وتقبّل الآخر وأن هؤلاء الرُّعاع لن يثنوني عن مسيرتي النضالية المشرّفة.

كما أنني أشكر كل من اتّصل واستنكر وشجب التعرّض للحريات وكل من تضامن بموقف وبيان والتفاتة