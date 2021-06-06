عناوين الصحف ليوم الأحد 6 حزيران 2021

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النهار : مبادرة برّي تصارع التعقيدات المتدحرجة
الديار : الانهيار التام وشيك... والبداية في الكهرباء والأدوية و«المحروقات»
لا تبدّل في المواقف المعطّلة لتشكيل الحكومة... وتقارير مقلقة عن هجرة المسيحيين
الأنباء الكويتية : الراعي يبحث توحيد الصوت قبل زيارة الفاتيكان..والنائب حبيش: نواب «المستقبل» جاهزون للاستقالة تمهيداً لانتخابات مبكرة
تهدئة سياسية - إعلامية.. بري يتحضر لمبادرة لن تتكرر والحريري لن يلعب دور «أم الصبي» بعد اليوم
الشرق الأوسط : أزمة الحكومة تخفي معركة على رئاسة الجمهورية
عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين «شكلية»