فريد بستاني : حكومة الأقطاب حبل الخلاص للبنان

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الأنباء الكويتية : زينة طبّارة-

رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب د.فريد بستاني أن فشل مبادرة الرئيس نبيه بري سيدخل لبنان في مرحلة خطيرة للغاية، حيث لا يمكن لأحد أن يتكهن بتفاصيلها، معتبرا انه وبالرغم من كل التسهيلات للخروج من دوامة تأليف الحكومة، الا ان اطلاق بيانات ومواقف سلبية، ان لم نقل تصعيدية لا طائل منها سوى إبقاء لبنان واللبنانيين داخل النفق.

ولفت بستاني، في تصريح لـ«الأنباء»، الى ان الرئيس بري وح-زب الله مستاءان جدا من المواقف التصعيدية الاخيرة، خصوصا ان التدهور الاقتصادي والنقدي، لا يتحمل اطلاق مناورات سياسية، لا تخدم سوى الخراب والانهيار الشامل حيث لا يعود ينفع الندم، متسائلا ما اذا كان هناك من مخطط لابقاء العهد دون حكومة اصيلة، وذلك بهدف دفع البلاد الى انهيار اقتصادي ومالي، ومن ثم تحميل العهد وفريق رئيس الجمهورية مسؤولية وتبعات الانهيار.

وردا على سؤال، لفت الى ان استقالة تكتل «لبنان القوي» من مجلس النواب مازال خيارا قائما، لكن تبقى حكومة الاقطاب هي الخيار الأبرز والأهم الذي يشكل حبل الخلاص الحتمي للبنان، وذلك عبر حوار سريع في قصر بعبدا قوامه المصارحة والشفافية، وبحضور الرئيس بري انطلاقا من كونه ضابط الايقاع في المجلس، والناظم لانضباط الكتل النيابية تحت رئاسته، معتبرا ان حكومة تكنو- سياسية او تكنوقراطية سقطت بشكل مدوّ، ويبقى بالتالي الخلاص الأكيد والحتمي، بتشكيل حكومة اقطاب تنقذ الوضع، وتعيد لمّ الشمل السياسي بما فيه مصلحة لبنان ومستقبل اللبنانيين.

وختم بستاني معربا عن عميق أسفه لكون التشاؤم حيال المرحلة المقبلة، هو حتى الساعة سيد المواقف والأحكام.