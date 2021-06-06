الأنباء الكويتية : الحريري لن يلعب دور «أم الصبي» بعد اليوم

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الأنباء الكويتية : ينقل زوار الرئيس سعد الحريري عنه أنه لم يعد لديه ما يقدمه بعد توافقه مع بري على الإطار العام للتشكيلة الحكومية وأن على غيره أن يلعب دور أم الصبي بعد اليوم.

ويقول النائب هادي حبيش عضو كتلة المستقبل أن الحريري قدم سلسلة تنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة من 14 إلى 18 إلى 24 وزيرا، ثم تخلى عن وزارة الداخلية لصالح المبادلة، إلا أنه رفض، ولايزال، الثلث المعطل لأي طرف.

وكشف حبيش عن جهوزية نواب المستقبل للاستقالة تمهيدا لانتخابات مبكرة، لكنه أكد ان الحريري لا يقود مثل هذا الطرح حتى لا يفسر موقفه خروجا عن العلاقة مع الرئيس نبيه بري.