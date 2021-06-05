إدي معلوف: "...اذا الكرامة شيء ثانوي عندكن، كرامتي أغلى شيء عندي."

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نشر النائب إدي معلوف البيان التالي :"

١- بكل فخر وعلى رأس السطح ساهمت بفضح جزء من فساد الكازينو يلي صار بعهد حميد كريدي ولكن مش مع الوسيلة الإعلامية يلي عم بتلمّحوا عليها.

٢- أكثرية أسهم كازينو لبنان تملكها شركة "انترا" يلي بيملك مصرف لبنان نسبة كبيرة من أسهمها وكلمة وازنة جداً بقراراتها، وكلنا منعرف كيف بيتعيّن مجلس إدارة الكازينو وشو دخل الدولة فيه! صحيح هي شركة خاصة بالشكل القانوني لكن الجزء الأكبر من أرباحها بروح "لإنترا" يلي اذا عملت أرباح مفروض يروح جزء منها لمصرف لبنان... ما بعرف اذا بتعتبروا مصرف لبنان داخل الدولة او خارجها.

٣-اما يلي بدو يجرّب يزج اسمي بمنافع او تعويضات خارج عن حقوق كل موظفي الكازينو أو بأي غبرة فساد، فأنا اتحداه يبرهن هالشيء، وموظفي كازينو لبنان بمختلف أطيافهم السياسية شاهدين على ذلك.