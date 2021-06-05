مستشفى بعلبك الحكومي: لم ولن نتهاون يوما بموضوع النظافة

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أكد مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر أن "المستشفى لم ولن يتهاون يوما بموضوع النظافة أو نقص أي مواد خاصة بالمرضى".

وقال في بيان: "في زمن الأزمات الصحية والانهيار الاقتصادي وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الصحية وسعي المستشفيات جاهدة لتأمين العناية اللازمة والعمل باللحم الحي، يطالعك موقع أخباري لبناني بأخبار كاذبة تطال مستشفي بعلبك الحكومي، مفادها نقص في مواد النظافة الخاصة بالمرضى، يهم إدارة مستشفى بعلبك الحكومي التأكيد أن الخبر عار من الصحة وأن المستشفى الذي قدم أفضل الخدمات الصحية خلال انتشار وباء كورونا، لم ولن يتهاون يوما بموضوع النظافة أو نقص أي مواد خاصة بالمرضى، وكل من لفق الأخبار الكاذبة سيلاحق قانونا".