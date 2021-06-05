أبي خليل والسفير الروسي في جولة تنموية ضمن قضاء عاليه

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بهدف إرساء تعاون مستقبلي، قام النائب سيزار أبي خليل والسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف بجولة تنموية ضمن قضاء عاليه على مواقع تُعنى بمجالات الإنماء والزراعة والصناعة الغذائية، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، ونائب مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت رسلان رامزانوف، ومدير عام التعاونيات السيدة غلوريا ابو زيد، ورئيس دائرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة المهندس جورج خوري، ورئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية غسان خوري، ومدير "الاستشارية للدراسات" الدكتور عماد رزق، ورئيس جمعية "إنماء الجبل" رامي متى، ومقرر قضاء عاليه في التيار الوطني الحر الدكتور زياد شاهين.

وشملت الجولة مزارع زراعة مائية للعنب والفريز ومزارع صناعة نبيذ ومعصرة زيتون في كلّ من بلدات التعزانية وبطلّون وبحمدون وبدادون. واختُتمت الجولة في مكتب النائب أبي خليل في بليبل، على أن تُستكمل الجهود المشتركة لتنمية هذه المجالات في قضاء عاليه.