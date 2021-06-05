مصطفى حمدان: يد الإرهاب المالي لا تصافَح ولا تهادَن بل تُقطَع

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

يد الإرهاب المالي الذي يمارسه رياض سلامة وأصحاب البنوك، ويد حرامية اللهط للمال العام لما كان الوطن عم بيدافع عن الوطن، لا تصافَح ولا تهادَن، بل تُقطَع ..

الخسم من المعاش كان أهون من تجويع العسكر، وإجبار قائد الجيش بمسؤوليته الوطنية التجوال على الدول الاجنبية

لتأمين الحد الادنى من استمرارية الوطن ..

خبرية إعطاء اللبنانيين حقوقهم المنهوبة، سحب ٤٠٠$ شهرياً، لا تتطابق وواقع الفقراء في لبنان، وفي مقدمتهم العسكريين لأنكم صفرتم حقوقهم وحساباتهم ..

انتبهوا و ما تصدقوا انكم زمطوا بمبادرات خارجية وداخلية وتلهون الناس بحكومة طالعة أو نازلة و انتخابات على شاكلتكم المذهبية والطائفية ..

وانها لصرخة عظيمة واحدة تجعل عاليَكم سافلاً ..