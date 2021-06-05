بلدية كفردبيان تكشف: هذا الطرف يمول عمليات التزفيت

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أوضح مكتب الاعلام في بلدية كفردبيان أنه يتم التداول على بعض المواقع بأن أعمال التزفيت الذي تقوم بها بلدية كفردبيان على الطرقات العامة ، هو زفت إنتخابي .

وعليه يهم بلدية كفردبيان ان توضح بأن هذه الاعمال هي على نفقة بلدية كفردبيان بالكامل ، والبلدية بفضل إدارتها الحكيمة للانفاق ، وزيادة الرسوم واستدراك ما كان مهملًا منها ، استطاعت ان تحافظ على استمرارية العمل البلدي من الادارة والموظفين والصيانة ومساعدة المواطنين في البلدة ، وبلدية كفردبيان في هذا السياق يمكن ان تكون مثلًا يحتذى به في اللامركزية الادارية التي يجب ان تطبق في كل لبنان في المستقبل. فاقتضى التوضيح.