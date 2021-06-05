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التيار في جامعة سيدة اللويزة مهنئاً الرئيس الجديد باسم باسيل

5
JUNE
2021
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زار وفد من التيار الوطني الحر ضم النائبين إدي معلوف وروجيه عازار والوزيرة السابقة ندى البستاني بالإضافة إلى عضو المجلس السياسي جوزف فهد ونائب منسق هيئة القضاء مانويل إسطفان، زار جامعة سيدة اللويزة وقدّم التهانئ باسم رئيس التيار النائب جبران باسيل لرئيس الجامعة الجديد الأب الدكتور بشارة الخوري ونائبه الأب الدكتور سمعان بو عبدو.

وبعد اللقاء الودّي تحدّث النائب معلوف وتمنى التوفيق للآباء بمهامهم الجديدة في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان، مبدياً ثقة التيار بأن هذا الصرح الذي اجتاز الكثير من الظروف والمراحل الصعبة سيبقى واقفاً ومنارة مضيئة بقيادة الاب الخوري، معلناً الوقوف إلى جانبه وإلى جانب الجامعة.

بدوره الأب بشارة الخوري ألقى كلمة قال فيها: نتشرف بحضور تيار عريق وكبير يرأسه الوزير جبران باسيل، معتبراً أن في المرحلة الصعبة قبطان الباخرة الجيد لا ينتظر العواصف حتى تهدأ لكي يبحر وإلا فسيبقى منتظراً على الشاطئ، مشيراً إلى أن مهما كانت العاصفة قوية فإن إرادة اجتيازها أقوى خصوصاً بوجود أشخاص مثل مسؤولي التيار. وإذ أكد أن الجامعة لن توفّر أصحاب الايادي والمبادرات الطيبة، ختم: إن الباب الذي طرقتموه قد فتح.
وفي الختام، دوّن النائب معلوف باسم التيار وباسيل كلمة في السجلّ الذهبي.

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