لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة البستاني ناقشت السبل الافضل لتعزيز الثقة بين المملكة ولبنان

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اجتمعت قبل ظهر اليوم لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني وحضور المقرر النائب علي بزي والسادة النواب ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، امين شري، بمعالي وزير الداخلية محمد فهمي في مقر الوزارة وذلك للتداول بموضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية، وقد ناقش المجتمعون السبل الافضل لتعزيز الثقة بين المملكة ولبنان وذلك بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية لضبط المعابر ومكافحة المخدرات.



وقد عبّر سعادة النواب عن آرائهم بمنتهى الصراحة امام الوزير فهمي كما طالبوا بتسريع الخطوات الاجرائية المتخذة لاعادة الثقة بين البلدين.



من جهته طمأن الوزير فهمي الوفد الحاضر كونه يبدي هذا الامر الاهمية القصوى نظراً للضرر الذي يحيط بالمحاصيل الزراعية والصادرات الصناعية واتفق الطرفان على متابعة هذا الموضوع قريباً، وسوف تلي هذا اللقاء اتصالات بمسؤولين لبنانيين وجهات خليجية اخرى.