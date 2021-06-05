عناوين الصحف ليوم السبت 5 حزيران 2021

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الأخبار

فلسطين: بوادر تصعيد على الجبهات كافة

‫اتفاق برّي سلامة: الـ«كابيتال كونترول» بـ 400 دولار

انفجار المرفأ: المحقّقون الفرنسيّون يستبعدون نظريّة الصاروخ





البناء

واشنطن تعلن السير بالاتفاق النوويّ تحت عنوان أولويّة عدم وصول إيران إلى القنبلة

على طريقة الفاخوري وأذن الجرّة: الحاكم لتعويم الدعم وسحب الودائع

الجمود السياسيّ بين العجز عن التقدّم والسير بالبدائل ودعوات التهدئة

الجمهورية

الشريكان على جمر النار: المعركة حكومية والــحسابات انتخابية.. ومخاوف من تفاقم الجوع

اللواء

مناورة المصارف: لا ونعم لدفع «Fresh dollar» للمودعين!