عناوين الصحف ليوم السبت 5 حزيران 2021

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الأخبار
فلسطين: بوادر تصعيد على الجبهات كافة
اتفاق برّي سلامة: الـ«كابيتال كونترول» بـ 400 دولار
انفجار المرفأ: المحقّقون الفرنسيّون يستبعدون نظريّة الصاروخ
البناء
واشنطن تعلن السير بالاتفاق النوويّ تحت عنوان أولويّة عدم وصول إيران إلى القنبلة
على طريقة الفاخوري وأذن الجرّة: الحاكم لتعويم الدعم وسحب الودائع
الجمود السياسيّ بين العجز عن التقدّم والسير بالبدائل ودعوات التهدئة
الجمهورية
الشريكان على جمر النار: المعركة حكومية والــحسابات انتخابية.. ومخاوف من تفاقم الجوع
اللواء
مناورة المصارف: لا ونعم لدفع «Fresh dollar» للمودعين!