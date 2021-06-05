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أسرار الصحف ليوم السبت 5 حزيران 2021

5
JUNE
2021
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البناء

خفايا
تساءل خبير اقتصادي مخضرم عن مدى صدق الحديث عن أن المصالح تحرك الشعب اللبناني الواقع تحت أسوأ معاناة وقال لماذا لا يخرج اللبنانيون في تظاهرة مليونيّة تطلب استيراد النفط من إيران بالليرة اللبنانية وهم يعلمون أن ذلك يخفض سعر الصرف ويؤمن المحروقات بسعر جيد؟

كواليس
قال دبلوماسي عربي في واشنطن إن المعطيات المتوافرة عن لقاءات وزير دفاع الكيان بني غانتس مع المسؤولين الأميركيين ضمنت تأييد الحكومة الجديدة للعودة الأميركية الى الاتفاق النووي مع إيران الذي هدد بنيامين نتنياهو بتخريبه. وقال الدبلوماسي إن غانتس حصل على وعود أميركية بالكثير من الأموال والأسلحة.

 

الجمهورية
عبّر ديبلوماسي غربي عن حجم التكاذب المتبادل بين السياسيين اللبنانيين في هذه المرحلة الى درجة لا يمكن السكوت عنه.
مازح مسؤول بارز مرجعا غير مدني فقال له: "ما نتعب حالنا، واحد مطنّش، وواحد معنّد، ورزق البلد على الله".
يقول مطلعون أن القمة الروحية في الأول من تموز المقبل ستتوج بنداء على قدر كبير من الأهمية.

 

اللواء

تعرض المودعون ليل الأربعاء- الخميس لفخّ مالي خطير نصب لهم، إذ أقدم مَنْ تمكن منهم على سحب الدولار بسعر صرف 3900 بكميات كبيرة، خوفاً من تداعيات قرار مجلس الشورى الذي سقط في اليوم التالي.

رفض وزير سيادي بشدة ما نقل إليه من استياء سلطة تتعرض لحملات، وأصر على انتقاداته القاسية لها.

بدأت بعض المستشفيات التي دأبت على التعامل الإيجابي مع المؤسسات الضامنة، بإعادة النظر بموقفها بالاتجاه السلبي تماماً.

 

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