living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة المهندسين في التيار: نقيب المهندسين المعمار جاد تابت يرفض إجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات

4
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان صادر عن هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر:

بعد أن حدد مجلس نقابة المهندسين في اجتماعه يوم الثلاثاء ١ حزيران ٢٠٢١ مواعيدَ جديدة لإجراء انتخابات النقابة لملء مراكز نقيب و ١٠ أعضاء في المجلس والتصويت الذي اسقط اقتراح اجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات، يهم هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر التأكيد على الامور التالية:

١- تَمَّ رفض اجراء الانتخابات في المحافظات دون أي سببٍ من قبل النقيب وبعض الأعضاء من الوُجْهة السياسية المعروفة وذلك على الرغم من سهولة تنفيذها ومن كل الأسباب الموجبة لها إن لناحية تخفيف أعباء التنقل في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي طال اول ما طال القطاع الهندسي إضافة الى أزمة المحروقات التي تتفاقم يوما بعد يوم، أو لناحية المخاطر الصحية المرتفعة في حالة حصر الانتخابات في بقعة واحدة في مركز النقابة في بيروت.
يأتي هذا الرفض لإجراء الانتخابات في المحافظات ضمن التوجه الذي اعتمده نقيب "المجتمع المدني" بِرَفضه كل المشاريع الإصلاحية في النقابة على سبيل المثال لا الحصر ما كان قد قدَّمه ممثلو التيار في مجلس النقابة من مشاريع استثمارية مفيدة في صندوقي الاستشفاء والتقاعد.

٢- أكد ممثلو التيار في مجلس النقابة على التمسك بإجراء الانتخابات بحسب المهل التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء خاصة قانون تنظيم مهنة الهندسة وقانون تعليق المهل والاستناد إلى كامل مضمون الاستشارة التي كان طلبها النقيب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ورفض ما قام به من تجزئة لمضمونها حيث اسْتَنسبَ منها ما يلائمه فقط لناحية شرعية استمرار مجلس النقابة في تسييره للمرفق من دون الأخذ بما ورد في الاستشارة لناحية عدم أحقية المجلس في تحديد انتخابات خارج المهل القانونية.

بناء عليه، فإن هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر لن تألو جهداً في متابعة موضوع انتخابات نقابة المهندسين وهي تدعو الزملاء المهندسين من كل الانتماءات السياسية والنقابية والمهنية الى التنبّه مما يُحَضّر للنقابة من خلال انتخابات تمنع قسما كبيرا منهم من الادلاء بصوتهم فيها لتأتي نتائجها على قدر طموح فريق سياسي معيَّن يريد الاستمرار في السطوة على مقدّرات النقابة وهي أكبر نقابة للمهن الحرة في لبنان من المفترض أن تكون سباقة في الحداثة والتكنولوجيا.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout