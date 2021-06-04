الرحلات الإضافية إلى بيروت في 4 أيام: 40 حالة إيجابية

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أفادت وزارة الصحة العامة، باستكمال فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 30 و31 أيار و1 و2 حزيران؛ وأظهرت النتائج وجود أربعين (40) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 30/5/2021 كالآتي:

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

" رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

" رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (كلها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)

" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلها سلبية)

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

" رحلة برلين: شركة EW رقم 9982 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (كلها سلبية)

" رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (كلها سلبية)

" رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)

" رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)

" رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (كلها سلبية)

" رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)

" رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)

" رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)

" رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (كلها سلبية)

" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

" رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)

" رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

" رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية)

" رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)



وجاءت نتائج 31/5/2021 كالآتي:

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

" رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (كلها سلبية)

" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

" رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية)

" رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

" رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)

" رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (كلها سلبية)

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)

" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة قبرص: شركة CY رقم 120 (كلها سلبية)

" رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (كلها سلبية)

" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)

" رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (خمس حالات إيجابية)

" رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

" رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (كلها سلبية)

" رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

" رحلة بوخارست: شركة RO رقم 165 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)

" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)

" رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)

" رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 236 (كلها سلبية)

وجاءت نتائج 1/6/2021 كالآتي:

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)

" رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)

" رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (كلها سلبية)

" رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (كلها سلبية)

" رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

" رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)

" رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلعها سلبية)

" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

" رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)

" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (كلها سلبية)

" رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)

" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

" رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

"رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)

"رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)

"رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (كلها سلبية)

وجاءت نتائج 2/6/2021 كالآتي:

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)

" رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية)

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

"رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)

"رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

"رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)

"رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

"رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (كلها سلبية)

"رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)

"رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)

"رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)

"رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (كلها سلبية)

"رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (كلها سلبية)

"رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

"رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

" رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)

" رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة عمان: شركة BAY رقم 782 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)

" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

" رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)

" رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7780 (كلها سلبية)

" رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (كلها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية).