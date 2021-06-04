مصطفى حمدان: بلش اكل الهوا على حساب اللبنانيين

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غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
بلش اكل الهوا على حساب المواطنين اللبنانيين ..
المجرم رياض سلامة ومافيا البنوك ممثلين بالمجرم سليم صفير ..
السؤال الاهم ليش هلق؟
عم يربحونا جميلة من جيوبنا وحقوقنا ..
مافيا الصرافين علت الدولار لفوق
١٣٠٠٠ل.ل ..
كي يسحبوا الدولار من الناس ..
لا تسمحوا لهم باستكرادكم ..
رأسك بالدق مقابل مالنا يا رياض سلامة ..
ديماغوجية العرق والدم وجنى عمر اللبنانيين بين رياض سلامة و سليم صفير البنوك ..
الحل النهائي لحماية رؤوسهم من غضب الناس "التدمير الشامل لمصريات المودعين"
ما تخلوهم يخدعونكم بالتعميمات الكاذبة.