مصطفى حمدان: بلش اكل الهوا على حساب اللبنانيين

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غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:



بلش اكل الهوا على حساب المواطنين اللبنانيين ..

‏المجرم رياض سلامة ومافيا البنوك ممثلين بالمجرم سليم صفير ..

‏السؤال الاهم ليش هلق؟

‏عم يربحونا جميلة من جيوبنا وحقوقنا ..

‏مافيا الصرافين علت الدولار لفوق

‏١٣٠٠٠ل.ل ..

‏كي يسحبوا الدولار من الناس ..

لا تسمحوا لهم باستكرادكم ..

رأسك بالدق مقابل مالنا يا رياض سلامة‬⁩ ..

ديماغوجية العرق والدم وجنى عمر اللبنانيين بين رياض سلامة و سليم صفير البنوك ..

‏الحل النهائي لحماية رؤوسهم من غضب الناس‏ "التدمير الشامل لمصريات المودعين"

‏ما تخلوهم يخدعونكم بالتعميمات الكاذبة.