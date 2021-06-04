ماراتون "فايزر"... في هذا التاريخ

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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تنظيم ماراتون فايزر بعد غد الأحد 6 حزيران 2021 من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً في المحافظات التالية: عكار، بعلبك الهرمل، البقاع كمرحلة أولى ستستكمل في المحافظات الأخرى الأسبوع المقبل، وذلك في مراكز تلقيح معينة معتمدة للماراتون (اللائحة مرفقة) وفق الشروط التالية:

أولا - إستهداف الفئة العمرية التي تبلغ ستين عاما وما فوق (مواليد 1961 وما دون.)

ثانيا - في حال كان الشخص المعني مسجلا على المنصة الخاصة باللقاحات، عليه إحضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل.

ثالثا - في حال لم يكن مسجلا، من الواجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية - جواز سفر - إخراج قيد فردي أو أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بالمساعدة على التسجيل.

رابعا - يشمل هذا الماراتون المواطنين والمقيمين من دون استثناء.