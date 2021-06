حصرياً - انتهى المسلسل .. بالصوت والتفاصيل لكامل التسجيلات المسربة حول قضية البواخر!

A + A -

بعدما تمادى بعض الإعلام في اتهاماته و ايحاءاته حول تهم فساد للوزير باسيل والوزيرة ندى البستاني.

قرر موقعنا نشر كامل التسجيلات والتسريبات الصوتية حول ملف البواخر:

للاستماع إلى التسجيلات متابعة الروابط أدناه و لقراءة التفريغ الحرفي للتسجيلات متابعة النصوص في أسفل الصفحة.

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ١

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ٢

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ٣

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ٤

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ٥

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ٦

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ٧

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ٨

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ٩

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ١٠

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ١١

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ١٢

ملف البواخر-التسريبات الصوتية كاملة- جزء ١٣

رالف: نحنا الـ target ...

فضل: بالجريدة كاتبين 90 days كاتبين... سوري سوري كاتبين على وحدة 120 days وكاتبين على الثانية 180

رالف: نحنا عم نشتغل انو نجرّب نسرّع الوقت عرفت كيف؟ هلاّء عم نشوف كل suppliers اللي فايتين عم نضغط علين حتى قلّن اذا بلبوا بالوقت شو اسمو رايح بغير الـ suppliers اللي كنا مفكرين فين بخصوص شغل الأرض .... بس الارجح رح تكون بالجية بالأول فيا شغل مارين اكثر ... لأن رح نروح نحطا بسبلين.. شو بعد عندك ما خلصتوا civil works

....انت عم تفوت شو عم تفوت عمعمل عمرو 40 سنة بدك تفوت على sub station تبعو بالـ cable تبعك انت High Tech

فضل: بس مش دارسين هالشي قبل

رالف : اي دارسين بس...

فضل : عارفين يعني شو الخبرية

رالف: شو لكان عارفي وعارفين انو this is… we can do that بس كنا حابين نعطي الزوق اول وحدة بس هلاء اجت الـ approvals وهلاء وبدك تتعمل

فضل تترجع تمضيلن العقد تتعمل ...

رالف: تتبدلن اياه تتعدلن اياه وتيوافقولك عليه الكهربا صفينا اذا بدنا نبلش الشغل شو بدنا نبلش بالشتي؟ تتعمل المارين هلاء بعد 3 اشهر ما بيعود فيك تشتغل بالارض بالمي هلاء فينا نروح الارجح رايحين باتجاه الجية اول وحدة

فضل: اه والله

رالف: المواقع عنا the last stage خلصت ....انو اول وحدة نزلت ----، 3 اشهر بتكون صارت جاهزة كاملة والثانية بتلحقا يمكن بفتكر .....

فضل: طيب شو اتفقنا نحنا

رالف: هلاء انا شغلة بالنسبة للموضوع انت بتعرف تما احكي معك تفاصيل بالظبط ليش صار التأخير كل العالم ضجّت وتسكروا البواب علينا لدرجة جبران شاكك شاكك كتير ... حتى بعلاقتي انا وياك واورهان، سكّر الباب عليي واخروا العقد وجربنا... ولك شو بدي احكي .. ممنوع احكي مع حد ا وممنوع حدا يعرف شو القصة انت عم خبرك رؤوس اقلام وفراس عم يحكيني مش كتير عم فوتوا بالتفاصيل ما قادر حواليي عتلفوناتي ... خايف عليا ... انو شو بدي احكي. فهو... منشان هيك الورقة صارت خطيرة معك بدنا ننهيا هلاْ الترتيبات اللي رح تصير لحتى الـ Draft هيدا صار مع اورهان كارادينيز ....

وانا مسافر على تركيا مش هيدا الweek end week end الجاي structure بدك تحضر انت شركة للبنانية لحتى تخلق شركة جديدة بتحطا بيزمببابوي ما بعرف

فضل: ما عندي شركة off shore انا

رالف: لبنان نسي لبنان نسيلي لبنان ولا حساب علبنان منحولك اياه عحساب برا شي محل بتفق انا وياك انت بتحول عشركة ـ Off shore

فضل: منو مشكل عندي وحدة

رالف: وحدة برا ... وهيدي.... رح نترك الاسمين واعمل شركة لا رح يكون لا رالف ولا حدا ولا عند من شركة تانية وهيدا بتصير الـ transactions معا ... يعني بدنا نكون نعملا water proof لا ما حدا يقدر... يفكر...

فضل: اوك مية بالمية بس عطيني ...

رالف: لصالحنا وصالحك، هلاء بالنسبة للـ payments هيدي الأمور يعني عم قلك انا شو بدي قلك كنت بفضل اعملك ياها هلاء الـ Payment

ما قدرت شو بقدر اعمل؟

فضل: انا شو بدي ... في عنا كان حلين تحتا قلّك

فضل: بس لحظة بدك تشوف انت اول شي انت ومين بدك تعمل لـل.....

رالف: اكيد مش... خصوصاً بعد اللي عم بيصر

فضل: لا ما تنسى نحنا رح نعمل بيئة

رالف: اي اي اوك هو ...

فضل: هو كتبلك the contract

رالف: قد ما يكون هيدا الكونترا ما الو علاقة بلبنان الو علاقة بشركة تانية واذا بدا تصير بيكون شغل ما الو علاقة بلبنان

فضل: بس شوفا ....

رالف: الا علاقة بمشروع ثاني، ما عندك غير شركات لبنانية حتى لو كانت offshore شركة برا بتخلق شركة برا، بتخلق شركة offshore ما بدا شي بأبو ضبي يومين بتصير تشوف ...

فضل: لاء بس

رالف: هيدا الموضوع المالي لحتى كمان كلا ...

فضل: ما في غير قصة بند الـcommissions

رالف: اي



رالف: حسب هالـprocedure فـ رح تروح.. مني شايف الـ advance رح توصل قبل نص September تذكر هالكلام، يا خي من هلاء لنص September ما رح احكي شي عن الـ advance المشروع كلو بيبلش 4 اشهر من الـ advance

الـ advance payment when it is on my …

فضل: صح صح صح

رالف: هلاء عم عم بضغط وكل شي، مبارح قالولي تـ احكي مع جورج زمار يلي هو موكل بالملف عند كمال حايك، طلبتوا عبكرا كان خطوا ... جورج زمار اسمو

رالف: شرط في عندن شغلات هو معو خبر فراس انو بدّن حسب الكونترا بس يسهلولنا اياها مش عم بطلب منن زيادة، بس انو ما يتمنيكوا علينا بوازارة المالية .

فضل: ليش عم يتمنيكوا هلاء عليك

رالف: هلاء ما نحنا اصلاً لازم نكون معفيين من الضرايب ومعفيين من الجمرك هلاء ضريبة دفعونا وفي قصة ادخال مؤقت للباخرة وكيف يرجعوا يطلعوا باسم مين وهيك يعني امور بتعرف انت الجمرك، الجمرك تحت سلطتوا. منشان هيك في الأوديتور تبعنا هو Price water house كمان بيعرفوا لفراس طلع وديع اسمو وهو كمان بيعرفوا وبيحكوا معو، فحكاني فراس وقتا قلتلو انا هلاء بتركيا بحكيك وقت ارجع فهلاء انا هاليومين بطلّ عليه بدي بحكي معو بس مطووش لأنو عندي كم شغلة كتير كبيرة بخلصن...

-----: القصة مش هون تلتين بتلت يعني انا وياك وفراس تلت يعني 2 مليون يعني تلت الك تلت الي تلت لفراس يعني 665 الف الك 665 الي و 665 لفراس

فضل: اي اذا هيك 665 الف دولار .....

----: هو ما كان بدو يعطي هيك قلتلو لاء بدك تكون عادل ....



رالف: كل ساعة ساعتين بفوت شوف وين صار بأيا سرعة ماشية والموج قدامه

فاضل: ليك والثانية ايمتى جايي بهاليومين؟

رالف: بتوصل الثلاثة ان الله راد اذا الطقس

فاضل: وظبطللا الموقف وكل شي

رالف: اي ......

فاضل: طيب رح ترجع توقع بنفس المشكلة نزلت جبتا وما عندك فيول

رالف: بدي بلش طبق الكونترا خلص ولا يمكن الحق، لا يمكن الحق هي الـ Good will خلصت خلصت خلصت. هلاّء كنت بمكتب الوزير عم خبرن انو انا قالولي ضخ فيول عمسؤليتي ضخ والخزان موجود بس انا معي 3 ايام انطر النتيجة، عم بقلّكن ... بال DHL بعتا بالشنطة بعد شوي رح يعطوني الـ sample بعد 36 ساعة

فاضل: شو رأيو اورهان؟

رالف: خوتان، خوتان قللي رالف ما حدا قاعد ... قاعد انا واياه لحالنا، قلي بشو ... بأيا مزرعة هون اي مزرعة هون مزرعة العالم بدا كهربا وقاعدين باخرة بتوقف 15 يوم، ناطرة الباخرة 15 يوم باخرة الفيول وبعد ما ضخّولا ولك ضخوا قال ما فتحوا اعتماد ساعة بيقلولن ما دفعوا الـ TVA ساعة بيقولولن انو ما بعرف... عندن مشكلة مع سونتراك خيي ضخوا وانا ما فيي ضخ ما فيي افحص الا ما يوصلوا عالخزان بس يوصلوا عالخزان اللي عالأرض مش عالباخرة بتاخد Sample لأنو هو ن ما في Lab شو Lab المختبرات يللي تابعة للدولة بحطوا النتيجة اللي بدّك اياها

فاضل: وما في private؟

رالف: لا ء ما في مضطر ابعت على باريس على Bureau Veritas بديIndependent Party متفقين انو يكون في Independent Party يعني متل SJS متل Veritas متل Apave متل ....



رالف: ما قادر جاوبك على شي قبل ما اقبض مصاري

فضل: رالف، رالف

رالف: ما قادر جابوك ما قادر جاوبك

فضل: وانت خيي دفعلوا

رالف: شايف المشاكل هلاّء فاطمة غول رح توقف بعد جابولا فيول .... شايف المشاكل شو هيي بعد ما جابولنا فيول ... عم بستعد عا وج الصبح ... فاطمة غول ... ليك انت وين وانا وين رح توقف فاطمة غول، عم صرّخ

فضل: منشان عم بيأمنولك فيول!

رالف: هلاّء الفيول الفيول يحو بالخزانات وبديش ضخ قبل ما توصل النتيجة... عم بيضغطوا عليي ضخ وتخيل يصير معي مشكلة متل ما صارت من شهرين قلتلون بعتولي انو عمسؤوليّتنا الفيول تضخوا، قلتلن ناطر النتيجة مبارح بعتّا بالـ DHL ومعي 3 ايام بينطروا لآخر يوم ليشتروا فيول بينطروا لآخر يوم وصرلي 10 ايام بقلّن انا بخلص نهار الاربعا

فضل: طيّب من وقت ما اشتغلت لهلاّء اسا ما قبضت ولا فرنك؟

رالف: خيي مش عم بقبض

قضل: هلاّء 3 اشهر منّك قابض؟

رالف مش عم بقبض بالعكس عم بيحطوا Penalty، انت عارف عـ تأخيرOrhan Bey عم بيحطوا Penalty....

فضل: ما وصلت؟ انا قريتا بالجريدة انا وصلت

رالف: ما عالطريق تركت اليوم وج الصبح بتوصل التلاتا عند ي ست ملايين دولا penalty على التانية عالتأخير نتيجة يمكن حسن نية

فضل: صراحة انا معك

رالف: بس يمكن لازم تمشي بالسيف مع الدولة بالسيف بالسيف ما في هلاّء عم يضغطوا عليي لضخ الفيول قلتلن ولا يمكن قولولي بعتولي و رقة انو عم ضخ عمسؤوليّتنا فعلاً مش بالحكي وهوني بيحكوني من مكتب الوزير ومن مكتب مدير عام الكهرباء ... ضخوا ما حدا مسؤول ... ما حداً سألان عن العالم

فضل: شو بعتلن قلتلن

رالف: قلتلن انا بخلص تلاتا اربعا وج الصيح بكون خالص أمنوا بسرعة الفيول. مبارح مبارح ضخوا ولليوم تا عم ياخدوا قياسات بياخدوا قياسات من Tank قبل ما يبلّشوا يفتحولك انت ولليوم رحت اخدت sample لتطلع نتيجتها شو الـ sample يتطلع نتيجتها بكبسة زر انت بتعرف sample of fuel شو بدا عالقليلة 24 لـ 48 ساعة

فضل: اذا ما طلع الـSample شو معقول يكون مضروب الفيول ؟

رالف: ما بعرف انت بتعرف هي قصة النفط نفط نفط عالمي

كيف عملوا فينا اجت Acidity 16 % ناك حريمنا 16% اجت الـ Acidity بهيدك الـ Ship .... روق بالك عليي انا مش ناسيك ... انت قبضت ... انا بعد مش فايتلي ليرة

فضل: رالف مش قصة ما رح تنساني انا

فاضل: خليني خليني قلّك شغلة

رالف: انا مش قابض ولك هني ….. انا

فاضل: رالف في اتفاق، في اتفاق يا رالف على قصّة الـ down payment هيدي انا قلتلك في اتفاق انعمل وصلّتك الحق يلّي معك 100% ووصلتلّن الحق ، وقت هني اقتنعوا ... ما عم بخبرك هني شو عم بيحكوا قال نحنا مشيّنا المشروع، المشروع كان وقف وما بعرف شو كنّا رجعنا الحكي بس ما ناقشتوا...

رالف: بس هني الناس اللي اشتغلوا؟ مش هني الناس يللي اشتغلوا ... هني من الناس

فاضل: اللجنة 3

رالف: يا خيي من الناس... كل واحد من الناس... ليش الوزير، الوزير باسيل شو؟ .....

فاضل: انت كان بدّك شخصين من اللجنة والشخصين المهمين بهاللجنة.

باسيل كان في يطلع يعوّي بس اذا الميقاتي والصفدي كانوا وقفوا ضدو ما كان قدر عضّن

رالف: يحو مبيّن عم بيمّشي يللي بدو اياه

فاضل: على راسي بس انا عم فسّرلك، عم فسّرلك لولا... الميقاتي كان ما بدّو اياه، هلاّء شو بدي نرجع عالماضي، انا ...

رالف: انا رح ارجع انا انا شو ما كان يكون بضلّني اصحاب انا وياك وانا وانا قلتلّك انت لازم تشعر معي...

فاضل: يا رالف انا انا ...

رالف: انا شعور معي انا بأيا وضع شعور معي انو الاتراك...

فاضل: لولا من اوّل الطريق، لولا من اوّل الطريق قايلّي انو هيدي بتندفع دفعتين كنت جيت لعندن قلتلّن هي دفعتين. نحنا بدأنا موضوع اليوم صار في تغيّر بالكلام نحنا ارتأينا انت جيت مرّة اقترحت عليي، الصح؟ قلتلّك يا رالف ما هيدا اتفاقنا معك...

رالف: وهلاّء هلاّء انتبه الظروف هلاّء اصعب، تقلّك شغلي لأيا درجة اصعب اول شي الـ Advance payment ما اجت بتموز وقت قلّتلي بعد 10 ايام رح تقبضوا، امضينا سوا....

فاضل: العرقلة من عند مين؟

رالف: يا خيي شو بعرفني مش عطول بحب...

فاضل: اي بس هني شو عملوا؟ طلعوا عالاعلام

رالف: عالقليلة الـ procedure كلا سوا

فاضل: ولك طلعوا عالاعلام... خيي تا انمضى

رالف: اجت بعد 5 اشهر، اجت بعد 5 اشهر

فاضل: ما بيمشي الحال... ولك يا رالف يا رالف يا رالف...

رالف: خيي طوّل بالك انا واياك واحد، انا واياك واحد

فاضل: ماشي

رالف: بدّك تفهم انا واياك واحد، يا ممنجح سوا يا منسقط سوا

فاضل: مية بالمية

رالف: وانا حتى بيّن حسن نية ولك قبل جيت ما قلتلك انا اوّل وحدة بـ 100 الف ... ... انّو انا بعد ما في شي

فاضل: صح

رالف: جيت قلتلك thank you على كل شي بس لحتى تصدقوني

فاضل: صح مية بالمية

رالف: جيت بس دفعوا الـ advance قلتلك 15 يوم انا رح مرقلّك دفعة كبيرة، مرقنا شفتني كيف جايبون آخد كيس عم برجف ... ما بقا اعملا ...

وهلاّء جايي شوفك بعد 4 ايام، سافرت 4 ايام، ما، 3 ايام كانوا صدّقني كانوا لموضوع فاضل وبجي بلاقي السفير قاعد هونيك. اردوغان عأساس بدّو يجي عالـ Ceremony تحتى يفتتح قصة الباخرة يللي بدّا تجي علبنان، صار هلاّء علامات استفهام كبيرة. قلّن عم بيقلّن السفير جماعة الشيعة بالضاحية مأكدين وهيدا target هيدا المشروع طولّو بالكن شوي لنشوف كيف بدّنا نعالج الموضوع. فايت على موضوع ما فيي... ما رح ... مش مش جو انو بلّش ركّب مش جو...

فاضل: رالف عم تحكي اذا بطلع انا واياك

رالف: الاتفاق كأنوا ما انمضيت كأنوا الورقة ما الو.. هيدا الشك كأنوا في مشكلة في اتفاق عالرقم شو قصة الشك

فضل: ما بعرف صراحة رالف راسي هالقد

رالف: انا قد ما في اذا بدي قلك هيد الأمور وصلت لهيك توصل لهي الطريقة ما بقا محمّس بهالطريقة اشتغل ما بقا محمّس بهالطريقة هي...

فضل: رالف رالف

رالف: نوصل نعطي شك in advance up front ماضي انا كيف هيدي كيف؟ فاضل انا رح قلّك شغلة نحنا اول ما بلّشنا نحكي قلنا كل التسهيلات اللي بدكن ياها رح يعملولكن ياها اعفاءات من المالية اعفاءات من الضرايب كل هالشغلات advance payment 25%

فضل: رالف رالف

رالف: طيب وصلنا لهون

فضل: لحظة لحظة وصلت لهون انت وصلت بس انت بتعرف وصلت لهون من خلالن، الميقاتي جرّب مع الصفدي كذا مرة بدو يسقطوا للمشروع الصفدي وقف عطول يدعم المشروع

رالف: ولك اي مش هون القصة منشان هيك..

فضل: نحنا اليوم قصة الـ Financial side و الـbank Guarantee والاعفاءات المالية بس ما زدنا عليا انو نحنا مشيّنا المشروع تركنا هيدا اخدنا for granted نحنا بدنا اياه للمشروع انت بتعرف من شهر شهرين القصة كلا لحديت التاريخ توافق عليه بمجلس الوزرا كان الصفدي بدّو يسقطوا للمشروع

هلاء ننساها هيدي نسي لوقت هيدي بتوجّع اوعا نفوت فيا .... هلاء اليوم عم ننطلق من اليوم.

رالف: نحنا المبدأ اللي حكيت انا كنت قاعد انا وياك بس حكينا انا وياك آخر مرة عن الرقم ما كان في مناقصة واضح قلتلك once I get paid واضح كنت شو بدك بالكتابة once I get paid you will get the money وهيدا حتى شفهياً قلتلك ياه

فضل: انا ناسيا بس انا بذهني ...



رالف: دقيقة شوي

فضل: بكرا وقت تنعمل ....

رالف: جبران جبران ما سأل قلّي انا بوثقك فيك، قلّي انا برجع بروح على مجلس الوزراء وبلغيا وتأخرنا 10 ايام حضرنا وحضر الاعلام وظبطنا المحل

فضل: ....

رالف: ... وسافرت انا عـ باريس ...وقلتلك ما بعرف... وقلتلك رح يطوشوني هلكو ربي بعدان فجأة بيدقولي الاربعا عشية، الاربعا بعد الظهر بيقلي وين ببيقولوا وينك بقلّوا انا بباريس، اي تعا الليلي بدنا نحكي نحنا وياك تركت وجيت هيدا اللي صار، الخميس عبكرا كنت هون عملنا الاجراءات جبرونا نعمل قصة اوراق الـ transacation نعمل شي نحنا واياهن امضينالن اياها ورجعت... واخذت على عاتقي على كلامك قلتلوا يا اورهان ....

فضل: ولا حدا أكثر ... ولا حدا أكثر

رالف: اربعين يوم اربعين يوم فاطمة غول حرام حاطط 7 ملايين دولار، 7 ملايين 7 ملايين دولا spare parts يدّن يفوّتوني بضرب تاني متلو

هلاء بدّن ياني ضخ وبعد ما اجت نتيجة الفحص، بدن ياني بلش ضخ عمسؤوليّتي متل ما عملت مرة الماضية خدتا حسن نية

فضل: خي بدك تفهم يا رالف بدّك تشتغل هون بدو يكون الوحدا ازعر

رالف: اكيد وقلتلن

فضل: بدّك تشتغل هون وما عند ازعر وراك ما رح تقدر تنجح

رالف: هي لصالحنا كلّنا وبالنهاية انت بتعرف وبالنهاية هي واقفة الـAdvance payment اللي رح هو ياخد القرار فيا الوزير هو بقرر بالنهاية عارفين شو ... تنكون at least خلّصنا وخزّقنا هيديك وعملنا شي لأنو خلّيه يجي .... منشان هيك انا كان بدّي احكيك لو انت ما حكيتني بس انا قلت بنطر الـ 11 حتى ما وعيّك قلت انا بتكون نايم ومنيح اللي انت حكيتني تحتّا احكيك بهيدا الموضوع لأنو قلّي منشان هيك قلتلو فل تحتّا يهدا شوي الوضع ناخذ وقت نفس يومين نشوف للتنين

فضل: هوي شو معقول يبيّن معكن ؟

رالف: ما بعرف اليوم شو رح يصير شو بدّو يعمل الوزير

فضل: اليوم في وزارة؟ اليوم سبت

رالف: اليوم؟ هو مبارحة ما بعرف...بس

What can we do?

العالم كلها ناطرة، قرار مجلس الوزراء اتاخد، ووزراء عارفين، رئيس الحكومة عارف، كان لازم الامضاء مبارح، وين؟ شو صار؟

ما في يقول انه نحنا ما مضينا، هيدا كلام ندى غلط، هيدا كلام ندى كان بكير،نحنا بعد الضهر قررنا نمضي حوالي الساعة 6 عشية على 20 مليون، عرفت كيف، قررنا نمضي على 20 مليون، منا صايرها...فراس بيعرف في anti corruption annex حسب... مش...قاسي...

وهيدا unlimited حسب القانون اللبناني!شو بدو يكون فيه؟

ما انا خاضع للقانون اللبناني والاهم من هيك انت بتعرف بالنسبة الي اذا صارت هيدي الشغلة بفوت على الحبس،I discriminate ، اكثر من حجز مالي!

واكثر من هيك يا جبران جايب سمير ضومط يقعد معك؟ لانه بناء على طلبك، بتعرف قديش اذلال هيدي لالو، لتيار المستقبل يلي هو بـــــــtension هو واياكن...

فضل: معقول يكون عملا قصداً لأنو جاب سمير ضومط وما مضى؟

رالف: لأنو انا قلتلّو اي بطّل بدو .....

فضل: طبعاً

رالف: وعمل مشكلة، مشكلة بالسياسة

فضل: ما نزلت بس اليوم بالجرايد اي؟

رالف: ما رح تنزل

فضل: طبعاً

رالف: بس ما تقول بشرفك، ويعني مش لازم، ما حدنش بيعرف فيها، هيدي الشروط لي صارو شو طلبو، يعني ما بيسوها حتى تطلع بالاعلام شي محل، يعني اذا طلعت بدها تطلع من عندك...

فضل : لاء.

رالف : اوعى هني عملو closed circle ما في الا ندى والوزير بيعرفو بهيدا الموضوع حتى كل المستشارين مفكرين مبارح، ما حداً ما حداً عم يعرف كلن كلّن ما حداً بيعرفو شي...

فضل: قول ندى مبارح بعتتلو SMS لفراس