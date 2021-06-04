ماراتون تلقيح فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفى

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أعلن مركز التلقيح في مستشفى سيدة السلام - القبيات، في بيان "عن افتتاح المركز نهار الاحد المقبل في 6/6/2021 من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء لتقديم لقاح "فايزر"، وذلك في اطار ما اعلنته وزارة الصحة بالاتفاق مع مراكز التلقيح في عكار والبقاع عن يوم استثنائي لتلقيح الأشخاص الذين لم يتسجلوا حتى الان على منصة وزارة الصحة وتبلغ اعمارهم فوق الـ60 عاما".

وطلب المركز من جميع الراغبين بالحصول على اللقاح "احضار الهوية الشخصية، على ان يكون الشخص الراغب بتلقي اللقاح من منطقة عكار، كما ان البرنامج مفتوح لكل الجنسيات".

واشار البيان الى ان "الذين حصلوا على موعد لتلقي لقاح "استرازينكا" واعمارهم فوق الستين سنة، يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج".