حزب الله والسفيرة الفرنسية: تشكيل الحكومة مدخل حلّ أزمات لبنان

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استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في مكتبه بمدينة صور، حيث جرى عرض الأوضاع العامة على الساحتين الدولية واللبنانية.



ورحب عز الدين "بالسفيرة في صور، التي تشكل نموذجًا مصغرًا للوطن بتعدديتها السياسية وتنوعها الطائفي وحفاظها على العيش الواحد"، مشيرًا إلى أن "هذه المدينة التي تموضع فيها العلماء كالإمام السيد عبد الحسين شرف الدين والإمام السيد موسى الصدر، والشهداء الذين واجهوا العدو الصهيوني ودافعوا عن سيادة وكرامة لبنان وحماية ثرواته، لعبت دورًا هاما في نقل المعرفة والثقافة للآخرين".



وفي الشأن السياسي، أكد الطرفان "ضرورة تشكيل حكومة باعتبارها المدخل الأساسي والإلزامي لمعالجة كل الأزمات التي يعاني منها لبنان، وخاصة أن فرنسا قامت بدور هام في هذا الاتجاه".



وأشارت غريو إلى "دور حزب الله في الاستمرار في بذل الجهود والمساعي لأجل ذلك".



وأكد عز الدين أن "لبنان ملتزم بالقرار 1701 وحريص على الاستقرار والهدوء"، لافتا إلى أن "التجديد للقوات الدولية "اليونيفيل" يبقى في سياق المهام الموكلة إليها دون أي تعديل في دورها ومهمتها"، وشدد على أن "المقاومة لا تعتدي على أحد، وكلنا بالمرصاد لمن يعتدي على لبنان وشعبه".



وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية التي تتولاها فرنسا في الجنوب، رحب عز الدين بـ"مجالات التعاون التي تخدم أهلنا وتساعدهم على الحياة الكريمة".