أبي رميا من بعبدا: مبادرة الرئيس عون بالأمس جنبّت البلاد المزيد من الخضات وحافظت على الاستقرار

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رئيس الجمهورية التقى النائب سيمون ابي رميا والسفير خليل كرم





ابي رميا: التحضير لمؤتمر في لبنان حول مكافحة الفساد بمشاركة فرنسية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب سيمون ابي رميا الذي اطلعه على نتائج زيارته الأخيرة الى باريس واللقاءات التي عقدها مع عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الفرنسيين، والتحضيرات الجارية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة الى فرنسا. وأوضح النائب ابي رميا انه يعمل مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية-الفرنسية في مجلسي الشيوخ والنواب على اعتماد مبادرات مرتبطة بكيفية مساعدة لبنان لرد الأموال المهربة الى فرنسا وأوروبا، كما يجري التحضير لمؤتمر يعقد في لبنان حول مكافحة الفساد، بمشاركة نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، وأصحاب الاختصاص في فرنسا، مثل الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد وغيرها.

وعبّر النائب ابي رميا عن ادانته للحملة المبرمجة التي تستهدف مقام الرئاسة والتي تجاوزت كل الحدود، وعكست حقيقة مواقف القائمين بها تجاه رئيس الدولة المؤتمن على الدستور وحامي السيادة والشراكة الوطنية، والساهر من خلال قسمه الدستوري على سيادة الوطن وسلامة أراضيه.

ورأى "ان المبادرة التي اتخذها الرئيس عون بالأمس لمعالجة التداعيات التي سببها قرار مجلس شورى الدولة، وإعلان حاكمية مصرف لبنان حول التعميم الرقم 151، جنبّت البلاد المزيد من الخضات وحافظت على الاستقرار ومصالح المواطنين. والمستغرب ان تصدر أصوات تعترض على المبادرة الرئاسية التي هدفت أولا واخيرا الى تحقيق الصالح العام، وكأن المطلوب الاستمرار في استهداف رئيس الدولة مهما فعل."

السفير خليل كرم

واستقبل الرئيس عون رئيس "جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان (Légion d’honneur) السفير الدكتور خليل كرم الذي اطلعه على نشاطات الجمعية في الحقلين الاجتماعي والثقافي، وعرض له التحضيرات الجارية للاحتفال بمئوية الجمعية في شهر تشرين الأول المقبل بمشاركة فرنسية وأوروبية رفيعة المستوى. ويتزامن هذا الحدث مع نهاية المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير.