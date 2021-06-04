درغام خلال لقاء مع مجلس قضاء عكار: ضميرنا مرتاح ونطالب بالمحاسبة والتدقيق

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عقد التيار الوطني الحر "مجلس قضاء عكار"، و"هيئة القضاء" وهيئات القرى والبلدات لقاء الكترونيا مع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، حيث جرى التداول بالمستجدات السياسية والاقتصادية، والأوضاع المأزومة التي يشهدها لبنان ومعاناة المواطنين جراء إنهيار قيمة العملة الوطنية.

وتطرق درغام لآخر المستجدات السياسية المتعلقة بالأزمة السياسية الراهنة وموضوع تشكيل الحكومة، واصفا ما يجري اليوم بإعلان الحرب، مؤكدا "أن لبنان مر بالكثير من الأزمات لكن الأزمة التي نشهدها حاليا هي نتيجة تراكم سياسات فاشلة وسلطة فاسدة حكمت لبنان طوال العقود السابقة وكانت النتيجة إنهيار شامل على مختلف المستويات".

وشدد درغام على "أن الأزمة في لبنان هي أزمة نظام، وكتيار وطني حر ضميرنا مرتاح وقمنا بتقديم كل إقتراحات القوانين اللازمة التي من شأنها محاربة الفساد والسعي الى الاصلاح وبناء الدولة، ولكن للأسف في لبنان كل شيء يحتاج الى توافق، ونحن نفتخر أننا طالبنا بالتدقيق الجنائي وشددنا على أن يبدأ بالوزارات التي إستلمها التيار الوطني الحر فليس لدينا ما نخجل منه أو نخفيه".

وجرى نقاش حول الأوضاع العامة في محافظة عكار، والمشاريع الانمائية التي كان من المفترض أن تنفذ، وأوضاع الطرق العامة المزرية للغاية.