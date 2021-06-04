النائب إدكار طرابلسي: بيان المستقبل ساقط أخلاقيا ونؤيد حكومة الأقطاب

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أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب إدكار طرابلسي، الى أن "بيان تيار المستقبل الأخير يبيّن سقوط الأخلاق ولا يجوز أن يكون المستوى السياسي بهذا التدني، وهذه إدانة لمن أصدره، وعلى الإنسان أن يحترم نفسه قبل أن يحترم الآخرين، وهذا البيان مدان بشكل قاطع ومردود لأصحابه".

وبالنسبة الى مبادرة الرئيس نبيه بري، أكد طرابلسي في حديث لإذاعة "صوت المدى" أن "رئيس مجلس النواب يتجاوز هذا البيان ويعطي أياما وربما لنهاية الأسبوع، وسييكون ممتلكا الجواب الحاسم على مبادرته من المعنيين، وهناك شريك آخر هو البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي استسلم من تشكيل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الحكومة".

ولفت النائب طرابلسي إلى أن "من المفترض أنه حين يتكلف شخص بمهمة ولا يستطيع إكمالها، عليه أن يعتذر، كما فعل من تكلف بتشكيل الحكومة قبل الحريري، وهذا تصرف أدبي ودستوري".

وعن طرح الراعي لحكومة أقطاب، أكد طرابلسي أن "طرح البطريرك لحكومة أقطاب جدي وجيد، ويجب أن يؤخذ به، والمسؤولية لا تكون بالبيانات الصحفية ولا بشد العصب بل بحمل مسؤولية تشاركية، وحكومة اختصاصيين محض لن تستطيع أن تفعل شيئاً، وأؤيد حكومة أقطاب للإنقاذ مع اختصاصيين يساعدونها، والاختصاصيون من دون ظهر سياسي سيكونون كحكومة تصريف الأعمال الحالية".

وتابع النائب طرابلسي، "نتأمل خيرا وننظر بإيجابية لكن هناك من خسر كل الدعم ولا سلاح بين يديه إلا الموقف السلبي، فليتحمل مسؤولية للتاريخ أمام شعبه إن بقي على تعنته".