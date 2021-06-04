اجتماع عسكري استثنائي لبناني-إسرائيلي-أممي

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ترأس القائد العام لليونيفيل في لبنان ستيفانو ديل كول "اجتماعا عسكريا استثنائيا" بين لبنان وإسرائيل، في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، جنوب لبنان.

ووفق بيان صادر عن قوات اليونيفيل، فإن "المناقشات تركزت على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة".

ولفت البيان إلى أنه "في ضوء الأحداث الكثيرة التي وقعت على طول الخط الأزرق وعبره بين 13 و25 أيار في انتهاك للقرار 1701"، شدد اللواء ديل كول على "أهمية منع تكرار مثل هذه الحوادث التي دلت على هشاشة الاستقرار على طول الخط الأزرق، والمحافظة على الاستقرار في المنطقة".

وطلب ديل كول "التعاون الكامل من جانب الأطراف مع تحقيقات اليونيفيل الجارية في الحوادث".

وشهدت حدود لبنان الجنوبية، تزامنا مع التصعيد الأخير في غزة والأراضي الفلسطينية، تظاهرات حاشدة، وإطلاق عدد محدود من القذائف الصاروخية تجاه إسرائيل.