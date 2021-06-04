طرابلسي شارك في مؤتمر الشبكة الدولية للبرلمانيين التربويين طالباً مساندة المجتمع الدولي لدعم القطاع التربوي

A + A -

شارك عضو لجنة التربية النيابية، النائب الدكتور ادكار طرابلسي، في مؤتمر الشبكة الدولية للبرلمانيين التربويين الذي انعقد مساء الخميس ٣ حزيران ٢٠٢١. حضر المؤتمر نواب من حوالى ١٠٠ دولة، وتكلم فيه رئيس وزراء بريطانيا السابق غوردون براون، ورئيسة وزراء اوستراليا السابقة جوليا غيلارد، حول كيفية الاستثمار في التربية وعن مشروع لجمع 5 مليار دولار لدعم تعافي القطاع التربوي من آثار جائحة كوفيد 19.

وكان للنائب طرابلسي كلمة تكلّم فيها طالباً مساندة المجتمع الدولي لدعم القطاع التربوي في لبنان الذي يعاني من ظروف قاهرة ناشئة عن الانهيار الاقتصادي، واعباء وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، وانفجار المرفأ.

ومن جهة أخرى، قام النائب طرابلسي بجولة تفقدية للكنائس الانجيلية في دير ميماس ومرجعيون وبرج الملوك حيث التقى رعاتها ومسؤوليها واطلع منهم على حاجات المنطقة والدور الذي يقومون به لمساندة العائلات انسانيًّا واجتماعيًّا في ضيقتهم. وكان لقاء مع رئيس بلدية دير ميماس الدكتور جورج نكد وأعضاء من المجلس البلدي استعرضوا فيه بعض الحاجات المُلِحّة في البلدة.

وتابع النائب طرابلسي مع السلطات الامنية موضوع الاعتداء على مدافن الطائفة الانجيلية في رأس النبع لاكتشاف الفاعلين ووضع حدّ لهم.