حمدان: مهرجين، محللين، اقتصاديين، سياسيين، فناصين ..

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

مهرجين، محللين، اقتصاديين، سياسيين، فناصين ..

يبخّرون للمجرم رياض سلامة والقاضي المبجّل علي ابراهيم ..

عبر تسريب معلومات معروفة ووضعها بإطار وكأنها سر دفين ..

ونعمة ستحل على المواطنين اللبنانيين بالدفع من حقهم المسلوب حفنة من الدولارات ..

سؤال وحيد ليس إلى هؤلاء المهرجين ..

ولكن إلى من يدفع لهم اليوم ..

لماذا لم تقم بهذه الخطوات تجاه المودعين قبل ذلك ؟؟؟ ولماذا اليوم ؟؟؟ ..

وأين طارت أموال المودعين، وأنت مؤتمن عليها يا #رياض_سلامة ..

#التدقيقالجنائيالآن

#رياض_سلامة