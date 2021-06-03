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تقدّم كبير في بت الكابيتال كونترول في لجنة المال وجلسة أخيرة الإثنين ومؤتمر صحافي لكنعان من بعدها

3
JUNE
2021
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت في خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، في حضور النواب: نقولا نحاس، أنور الخليل، ياسين جابر، الان عون، قاسم هاشم، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، إدي أبي اللمع، جميل السيد، سليم ون، جهاد الصمد، محمد الحجار، سيمون أبي رميا، علي بزي، فيصل الصايغ، حكمت ديب، ماريو عون، إدي معلوف، روجيه عازار، غازي زعيتر، محمد خواجة، سامي فتفت، بلال عبد الله، علي فياض، اسعد درغام، سليم سعادة.

كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
وبنتيجة النقاشات، حصل تقدّم كبير في بت اقتراح قانون الكابيتال كونترول، على صعيد البنود المالية المتعلّقة بالسحوبات النقدية بالليرة والدولار والتحاويل الطلابية.
وسيستكمل النقاش في جلسة أخيرة تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين المقبل 7 حزيران 2021، يليها مؤتمر صحافي للنائب كنعان، في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

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