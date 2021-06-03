الرئيس عون استقبل المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونيسكا JOANNA WRONECKA لمناسبة تسلمها مهماتها الجديدة في لبنان، خلفا للمنسق السابق يان كوبيتش. ورافقت السيدة فرونيسكا، نائبتها السيدة نجاة رشدي.

وتمّ خلال اللقاء البحث في العلاقات بين لبنان والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وما تقوم به لمساعدة لبنان في عملها.

وتمنّى الرئيس عون للسيدة فرونيسكا النجاح في مهمتها الجديدة، مؤكدا على استمرار التعاون مع الأمم المتحدة بكافة منظماتها وفي كل المجالات.