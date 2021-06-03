هذا ما قاله سلامة عن أموال المودعين!

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ترّأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرابة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس ، اجتماعاً مالياً وقضائياً ضمَّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار.

وقد خُصّص الإجتماع للبحث في تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية.

وبعد الإجتماع صرّح حاكم مصرف لبنان: "تخصص اجتماع بعبدا اليوم للتداول بتداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف العمل بتعميم مصرف لبنان دفع الدولار بقيمة 3900 ليرة لبنانية".

وأكّد سلامة أن "أموال اللبنانيين بالمصارف, وقريباً سيصدر تعميم لاعادة الاموال للبنانيين".

وشدّد على أن "المصارف ستعمل بموجب التعميم السابق بشأن سعر صرف الدولار".