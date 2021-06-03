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الحريري ارتكبَ خطأً فادحاً!

3
JUNE
2021
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أكّدت مصادر معنية بالملف الحكومي لصحيفة الأخبار، أن الساعات الماضية لم تشهد أي جديد بارز على صعيد جهود التأليف، بل إنها أشارت إلى “ما يُشبه الصدمة من حرب البيانات التي اندلعت بينَ بيت الوسط وبعبدا، مروراً بالبياضة”، معتبرة أنها “بمثابة ردّ سلبي على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإدارة الظهر لها”.


وقالت المصادر إن “الاتفاق الأساسي كان ينصّ على أن يجيب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدَ التشاور مع الرئيس ميشال عون على التشكيلة التي تقدّم بها الرئيس المكلف سعد الحريري وناقشها معه الخليلان في الاجتماع الأخير”، إلا أن “الحريري ارتكبَ خطأً فادحاً بأن فتحَ النار على رئيس الجمهورية. وبينما تقصّد باسيل بعدَ اجتماعه بالخليلين تسريب أجواء إيجابية، أتاه خطأ الحريري على طبق من ذهب لكي ينسحب من العملية برمتها، ويستغلّ إحراج الحريري للثنائي الشيعي باعتباره الأكثر تمسكاً به”.

 

واعتبرت المصادر أن فداحة الخطأ الذي ارتكبه الحريري تكمن أولاً “في مسارعته إلى التصويب على رئيس الجمهورية، علماً بأنه كانَ بالإمكان حصرها بباسيل وترك المهمة لكتلة المستقبل، مع تحييد رئيس الجمهورية عن هذه المعركة”، ومن ثم في “بدء الهجوم عشية زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى بعبدا”، وهو ما لم يتنبّه له الحريري، “فالراعي مهما حاول الوقوف على الحياد بينَ الاثنين لن يقبل بالتهجّم على موقع ماروني”، وهذا الأمر “خدم الرئيس ولم يُتِح للراعي الوقوف على مسافة واحدة”. بل إنه، وبحسب مطلعين على جو اللقاء، “عبّر عون عن غضبه من بيانات الحريري، وسأل الراعي عمّا إذا كانَ يقبل بإهانة موقع الرئاسة، كما أن الراعي نفسه كان مستاءً ولم يستطِع الدفاع عن الحريري، لا علناً ولا خلال الاجتماع”. ثمّ إن هذه الردود، بحسب المصادر أيضاً، “ليست في صالح الحريري، لأنها تأتي في وقت كشف فيه البابا فرنسيس أنه سيجتمع في الأول من تموز مع قادة لبنان المسيحيين لمناقشة الوضع المقلق في البلاد”، في إشارة الى الحرص الشديد على الوجود المسيحي في لبنان. واعتبر الراعي بعد اللقاء أن “البلد يحتاج الى الإنقاذ لا إلى القواص المعنوي”، رافضاً “أن نهين بعضنا بالشخصي وانتهاك الكرامات ونحن مجروحون من لغة الإهانات”، ومتمنياً تأليف “حكومة أقطاب”.


وفي هذا الإطار، قالت مصادر التيار الوطني الحرّ لـ”الاخبار” إن “الراعي حقق خرقاً كبيراً بالدعوة الى حكومة أقطاب، وهذا يعني تخلياً عن المبادرة الفرنسية”، مشيرة إلى أنه “قد يتناقش مع بري في هذا الأمر”. وأضافت المصادر أن “الاتفاق كان على أن يمهد الحريري مع رئيس المجلس لزيارة الى بعبدا، لا أن يضع الاثنان تشكيلة حكومية لفرضها على عون، فالصيغة يجب أن تناقش مع رئيس الجمهورية لا مع أي طرف آخر”.

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