سياسي لبناني يزور الرئيس الأسد بعد انتخابه

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زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان الرئيس بشار الأسد امسK في زيارة هي الأولى لسياسي لبناني إلى دمشق منذ إعادة انتخاب الأسد رئيسا.

وقالت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني إن الأسد استقبل أرسلان في قصر المهاجرين بدمشق و”عرض معه الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا”.

وأضافت أن أرسلان هنأ الأسد بعد “الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة” وأنه أكد “أن النتيجة الطبيعية التي تحققت في هذا الاستحقاق والناتجة عن إرادة الشعب السوري الذي حسم خياراته منذ اليوم الأول للمؤامرة الكونية على سورية، تلزم دول العالم أجمع بالعودة إلى سوريا”.

وقال أرسلان أن ذلك ما “بدأنا نشهده في الأشهر الأخيرة من خلال اللقاءات العلنية منها والسرية التي تحصل مع القيادة السورية” وختمت مديرية الإعلام بأن أرسلان “تمنى للأسد ولسوريا مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار”.